OL-Besiktas ‍: Entre la sécurité et l'argent, Lyon a fait son choix

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sept ans après de graves incidents au Groupama Stadium, Besiktas revient à Lyon ce jeudi en Europa League. Cette fois, l’OL a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que la situation ne dégénère à Décines.

Il y a sept ans, le quart de finale aller de l’Europa League entre l’Olympique Lyonnais et Besiktas dégénérait. 20.000 supporters du club turc s’étaient rendus au Groupama Stadium, et de violents affrontements avaient eu lieu, obligeant plusieurs milliers de supporters lyonnais à trouver refuge sur le terrain tandis que le coup d’envoi du match avait été décalé de près d’une heure. L’UEFA déteste ce genre d’incident et avait prononcé une suspension de compétitions européennes avec sursis à l’encontre de l’OL et de Besiktas. Sept ans plus tard, le club turc revient à Lyon mais cette fois, le club rhodanien a pris toutes les mesures pour éviter un nouveau chaos. L’Equipe rappelle que la préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters de Besiktas de mercredi à vendredi.

Un dispositif adapté à Lyon pour OL-Besiktas

De plus, l’Olympique Lyonnais a lui-même décidé de réduire la jauge de son stade en autorisant seulement 30.000 spectateurs jeudi soir. Un choix assumé de la part des dirigeants du club rhodanien. « On a fait le choix de privilégier la sécurité au chiffre d’affaires » insiste-t-on auprès du quotidien national dans les hautes sphères du club rhodanien, où l’on veut absolument éviter une sanction de l’UEFA après ce match, que ce soit un huis clos ou une suspension de coupe d’Europe. Les forces de l’ordre sont également sur le pont et malgré l’interdiction de déplacement des Turcs, des effectifs importants seront mobilisés pour assurer la sécurité autour de ce match avec un « dispositif adapté, mobile et projetable ».

Même en l’absence des supporters de Besiktas, la situation sera à surveiller à chaque instant jeudi soir aux abords du Groupama Stadium en raison du climat très tendu entre le néocollectif Six Neuf Pirates et les historiques Bad Gones, qui se sont affrontés à la sortie du match face à Nantes le 6 octobre dernier.