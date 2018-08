OL : Bernard Lions est stupéfait par la signature de Reo Griffiths à l'OL

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Cette semaine, l'Olympique Lyonnais a obtenu la signature de Reo Griffiths, jeune attaquant anglais de Tottenham qui a signé jusqu'en 2022 avec le club de Jean-Michel Aulas. Un recrutement qui a surpris pas mal de monde, le joueur de 18 ans ayant essentiellement brillé sous le maillot des jeunes des Spurs. Sur la chaîne L'Equipe, Bernard Lions a confié son étonnement devant cette signature du joueur anglais à l'OL.

« Griffiths une bonne pioche pour l’OL ? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais, ce qui me surprend, c’est quand tu vois la localisation géographique très restreinte, pratiquement intra-Lyon, des joueurs qui sont formés et qui sont vendus par l'OL de manière formidable dans des très très grands clubs. Je suis surpris qu’ils soient allés chercher en Angleterre un joueur qu’ils ont dû payer assez cher, qui va devoir passer le cut de l’âge...Ils nous ont tellement habitué à former des joueurs formidables et ils ne prennent jamais des joueurs qui ont fini leur formation et attaquent la post-formation. Une pépite convoitée par le PSG, Madrid et le Barça ? Je rappelle qu’à son âge Kylian Mbappé est champion du monde.... », a expliqué le journaliste de L'Equipe.