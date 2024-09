OL ‍: Benrahma viré, le plan de Sage a fonctionné

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ecarté des terrains depuis un mois sur décision de Pierre Sage, Said Benrahma a fait un retour gagnant à l'OL. L'Algérien a marqué deux minutes après son entrée en jeu contre l'Olympiakos. Un désaveu pour l'entraîneur lyonnais ? Pas forcément.

Homme fort de la remontada lyonnaise la saison passée, Said Benrahma ne vit pas une reprise idyllique. L'Algérien a progressivement quitté le onze titulaire et ce fut même pire depuis la 4e journée à Lens fin août. Alors qu'il n'était pas entré en jeu dans le Pas-de-Calais, Benrahma n'a même pas été convoqué pour l'Olympico dimanche dernier. De quoi obscurcir son avenir alors que la concurrence est plus fournie que jamais à l'OL. Mais, quelques jours après, Benrahma s'est offert une belle revanche en Ligue Europa. Revenu dans le groupe, il a marqué deux minutes après son entrée en jeu contre les Grecs.

Les attaquants de l'OL gérés au jour le jour

La performance de Said Benrahma fait dire aux détracteurs de Pierre Sage que l'entraîneur lyonnais a écarté son attaquant de manière injuste. Pourtant, l'entraîneur lyonnais a assumé son choix en conférence de presse à deux jours de Toulouse-OL. Interrogé sur sa gestion de l'Algérien, Pierre Sage a défendu l'idée d'une rotation de ses attaquants poussée à l'extrême. Moins fringant ces derniers temps, Benrahma a été la victime d'une forte concurrence. Ainsi, il pourrait retrouver un rôle majeur dans les prochaines semaines si besoin.

🗨 « C’est une lecture du quotidien et de la réaction des joueurs »



🎙 Avant de retrouver la @Ligue1 ce dimanche à Toulouse, notre coach Pierre Sage évoque la gestion de son groupe avec l’enchainement 🔴🔵



🗞 Toutes ses déclarations avant #TFCOL 👉 https://t.co/FU7gBe1AUB — Olympique Lyonnais (@OL) September 27, 2024

« On a utilisé 24 joueurs depuis le début de saison, ça montre une certaine forme de rotation. Avec la coupe d’Europe et l’enchaînement, ça va donner beaucoup plus de perspectives qui jouent moins. Nos choix sont basés sur une lecture du quotidien, de la réaction des joueurs. À l’exemple de Saïd Benrahma qui a manqué deux groupes. Une fois réintégré, il marque et montre de la meilleure des manières que sa situation ne lui convenait pas. On ne veut pas faire de la rotation pour faire de la rotation, on fait une rotation en fonction de nos besoins. Cette rotation est une menace pour l’adversaire, il est sous tension sur une plus longue durée dans le match et nous sommes capables d’amener de la fraîcheur quand l’adversaire fatigue et c’est une opportunité. Nous l’avons vu déjà l’année dernière quand nous étions capables de retourner une situation en fin de match », a t-il expliqué. Une exigence indispensable alors que l'OL ne possède que la 13e attaque de L1 (6 buts).