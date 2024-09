OL ‍: Benrahma au placard, Sage refuse de l'enterrer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ecarté ces derniers temps et notamment contre l’OM dimanche, Saïd Benrahma n’entre plus dans les plans de son entraîneur à court terme. Mais Pierre Sage refuse de définitivement enterrer l’international algérien.

Titulaire indiscutable la saison dernière lors de la remontée de l’Olympique Lyonnais de la 18e à la 6e place du championnat, Saïd Benrahma vit un début de championnat 2024-2025 bien plus difficile. L’époque où l’international algérien était un titulaire à part entière sur le côté gauche de l’attaque lyonnaise semble bien loin puisque dimanche face à l’Olympique de Marseille, l’ex-meneur de jeu de West Ham n’était même pas dans le groupe de joueurs retenus par Pierre Sage. Benrahma paie la concurrence à son poste et notamment le retour de Rayan Cherki, qui vient de prolonger, mais également son état de forme.

De retour avec quelques kilos de trop cet été, Saïd Benrahma en paie le prix et n’entre plus dans les plans de son entraîneur à court terme. En revanche, l’entraîneur lyonnais n’a pas définitivement fait une croix sur son dribbleur algérien, comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour. « Benrahma part de loin mais Sage a fait passer le message qu'il aura besoin de tout le monde dans cette saison dense » rappelle le quotidien national alors que de son côté, Pierre Sage se réjouissait en conférence de presse du début de l’Europa League, reconnaissant que « cela commence à être dur pour certains de ne pas jouer ».

Sage compte toujours sur Benrahma

L’enchainement des matchs avec la Ligue 1 et la coupe d’Europe va permettre au technicien français de 45 ans de faire tourner davantage et certains joueurs auront donc l’occasion de saisir leur chance. Benrahma mais pas uniquement. Des joueurs comme Malick Fofana, Ernest Nuamah mais aussi Wilfried Zaha devraient avoir du temps de jeu dans les semaines à venir. La question est maintenant de savoir qui en profitera pour s’imposer comme un titulaire, et si cela est susceptible de faire évoluer le dispositif tactique de Pierre Sage. Dès ce jeudi face à l’Olympiakos, le coach de l’OL pourrait revenir à sa bonne vieille recette de la saison dernière avec un 4-3-3 plus offensif que le 3-5-2 utilisé face à Strasbourg, Lens et Marseille.