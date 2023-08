OL ‍: Barcola vers le PSG, son choix est désastreux

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Bradley Barcola veut quitter l’OL et espère qu’un accord sera trouvé entre son club formateur et le PSG d’ici la fin du mercato. Un choix qui déçoit les supporters lyonnais et qui interroge les consultants.

Six mois seulement après son éclosion aux yeux du grand public en Ligue 1, Bradley Barcola veut déjà quitter l’Olympique Lyonnais. Révélation de la seconde partie de saison chez les Gones en 2022-2023, l’international espoirs français a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Barcola veut rejoindre la capitale française après s’être entretenu avec Luis Enrique et malgré l’abondance de stars en attaque (Mbappé, Dembélé, G.Ramos, bientôt Kolo Muani), l’ailier droit de l’OL est persuadé qu’il s’agit du bon choix pour la suite de sa carrière.

Le choix de Barcola de signer au PSG interroge

Sur l’antenne de la Chaine L’Equipe, Bertrand Latour a commenté la décision de Bradley Barcola, lequel est déterminé à l’idée de quitter Lyon pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour le journaliste, « atterré » par cette décision de l’attaquant de l’OL, il est clair que Barcola fait une grave erreur en rejoignant un club de la dimension du PSG après seulement six mois en tant que titulaire dans un club de Ligue 1.

« J’ai été atterré par les informations de L’Equipe qui nous apprend que Barcola a déjà envie de quitter l’OL. J’en ai marre de ces joueurs qui n’ont aucune reconnaissance pour leur club formateur. Les Lyonnais en font l’amère expérience cet été car après Lukeba qui a directement sollicité l’actionnaire pour partir, maintenant c’est la même chose pour Barcola. Je trouve que cela participe à accentuer le fossé entre les joueurs et les supporters car il n’y a plus de phénomène d’identification possible » a commenté Bertrand Latour dans L’Equipe de Choc avant de conclure.

Bertrand Latour conseille à Barcola de rester à l'OL

« A peine après avoir éclos, ils veulent déjà partir. Il y a deux mois, Barcola expliquait en interview qu’il voulait rester à l’OL et que Lacazette était son idole. Deux mois plus tard, il veut déjà partir parce qu’il y a déjà une offre. Son choix en plus est très discutable car dans cette même interview il expliquait qu’il avait besoin de temps de jeu car il est jeune. A mon avis, ce n’est pas en allant au PSG qu’il va avoir la possibilité de jouer 90 minutes tous les trois jours. Barcola me déçoit » estime le journaliste, qui se demande bien l’intérêt pour Bradley Barcola de rejoindre un club tel que le Paris Saint-Germain où il sera en concurrence directe avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani mais également Lee Kang In et Marco Asensio sur les postes offensifs. Une concurrence démentielle qui n’a évidemment rien à voir avec celle présente à l’Olympique Lyonnais malgré la signature d’Ernest Nuamah.