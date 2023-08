OL ‍: Barcola au PSG, John Textor change d'avis

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, le PSG fait le forcing afin de trouver un accord avec l’OL pour le transfert de Bradley Barcola. Au fil des discussions, John Textor commence à s'ouvrir au départ de l’international espoirs français.

Très ferme avec le RB Leipzig au sujet de Castello Lukeba, l’Olympique Lyonnais affiche un visage déterminé depuis le début du mercato afin de conserver ses meilleurs joueurs. Santiago Cucci a affirmé dans les colonnes de L’Equipe que l’OL n’était pas vendeur en ce qui concerne Lukeba, Barcola et Cherki et pour l’instant, les actes suivent les paroles du président de l’Olympique Lyonnais. Mais pour combien de temps encore ? Si la tendance semble bien à ce que Castello Lukeba reste dans le Rhône une saison de plus, l’incertitude est totale au sujet de Bradley Barcola.

L'OL ouvert à un départ de Barcola au PSG ?

L’attaquant de l’Equipe de France espoirs fait l’objet d’un intense forcing de la part du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Barcola s’est d’ores et déjà entretenu avec Luis Enrique, qui lui a présenté son projet et qui l’a convaincu de rejoindre la capitale. Depuis, les discussions sont très actives entre les deux clubs. La dernière offre à hauteur de 35 millions d’euros a été refusée par l’OL, qui réclamerait 50 millions d’euros selon certaines sources.

✨🌙 Pour faire de beaux rêves ... On vous propose le but de Bradley Barcola lors de ce #PSGOL 🔴🔵🤩 pic.twitter.com/mjc33AAqzR — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2023

Un montant totalement bidon selon Le 10 Sport, qui explique en revanche que John Textor se montre « beaucoup plus à l’écoute » ces dernières semaines en ce qui concerne un potentiel départ de Bradley Barcola. Très ferme pour s’opposer au départ de Lukeba à Leipzig malgré des offres atteignant 35 millions d’euros bonus compris, le patron de l’OL est beaucoup moins opposé à une vente de Barcola.

Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre Lyon et Paris mais il semblerait qu’un transfert soit possible d’ici la fin du mercato. Avec le probable départ de Neymar, qui s’ajoute à ceux de Messi et possiblement de Mbappé, nul doute que le PSG va accélérer dans les jours à venir pour sécuriser au plus vite la venue de l’attaquant lyonnais. Il s’agit maintenant de savoir à quel prix craqueront les décideurs rhodaniens.