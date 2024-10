OL-Auxerre interrompu quelques minutes à cause des fumigènes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'AJ Auxerre a été stoppée pendant quelques minutes, la visibilité étant réduite en raison de l'usage de fumigènes.

Les supporters du virage Sud du Groupama Stadium, à savoir les Lyon 1950, avaient mis en place un énorme et spectaculaire tifo à l'occasion de la réception d'Auxerre ce dimanche. Il s'agissait de fêter l'anniversaire du groupe, mais ils ont clairement un peu forcé sur les fumigènes. Résultat, au bout de trois minutes de jeu, et une épaisse fumant masquant la visibilité du terrain, Jérémy Stinat, arbitre de la rencontre, n'a pas eu d'autres solutions que de stopper le match et d'attendre quelques minutes que la fumée se dissipe un peu. Cela s'est déroulé dans un bon esprit, mais cela pourrait valoir à cette association d'être interdite de tribune dans deux semaines pour la réception de l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium.