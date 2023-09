OL ‍: Aulas, son énorme bourde rend tout le monde dingue

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le début de saison est désastreux pour l’OL, qui pointe à la 17e place du classement et qui a déjà viré son entraîneur au bout de six journées. Une situation qui fait réagir un certain Jean-Michel Aulas.

Viré par John Textor alors qu’il devait être président de l’Olympique Lyonnais durant trois ans après le rachat du club par l’homme d’affaires américain, Jean-Michel Aulas continue de suivre avec assiduité la situation de son club de cœur. Battus par Brest samedi soir (1-0), les Gones pointent à une inquiétante 17e place alors que Laurent Blanc a d’ores et déjà été viré, remplacé par Fabio Grosso. Sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas continue de commenter avec passion l’actualité de l’OL mais au cours des dernières heures, l’ancien président historique de Lyon a posté un message qui a suscité de nombreuses réactions. Sur son compte X, Jean-Michel Aulas a publié un tweet… dans lequel il parle de lui à la troisième personne.

Jma ne voulait pas rester c’est à la demande de Textor qu’il a accepté de rester mais avec une possibilité de part immédiatement dès lors que sa participation dans OLG serait rachetée par Eagle et l’OLg ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 24, 2023

« JMA ne voulait pas rester, c’est à la demande de Textor qu’il a accepté de rester mais avec une possibilité de part immédiatement dès lors que sa participation dans OLG serait rachetée par Eagle et l’OLg ! » a publié Jean-Michel Aulas. Un message qui a provoqué des dizaines et des dizaines de réactions. Pour les supporters de l’OL, il ne fait aucun doute que Jean-Michel Aulas s’est trompé de compte et a publié avec son profil officiel plutôt que de publier avec un compte secret. Il n’y a décidément pas de quoi s’ennuyer à l’Olympique Lyonnais, où les résultats sportifs reflètent simplement une situation désastreuse en interne. Et ce n’est pas près de s’arranger alors que pour le déplacement à Brest samedi soir en Ligue 1, aucun dirigeant n’a fait le voyage avec l’équipe de Fabio Grosso. Le président Santiago Cucci était absent tout comme le propriétaire du club John Textor.