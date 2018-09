OL : Aulas s'invite à l'entraînement de l'OL avant de défier City !

Dans : OL, Ligue des Champions.

En plein doute en Ligue 1, Lyon s’apprête à vivre un match difficile sur la pelouse de Manchester City, mercredi en Ligue des Champions.

Ainsi, Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio ont remobilisé les troupes dimanche, comme l’explique le quotidien L’Equipe. « Jean-Michel Aulas s’est invité, dimanche, au centre d’entraînement pour parler à ses hommes » confie le journal. « Il en a l’habitude avant les rencontres européennes, pas toujours aussi tôt toutefois… mais ce moment revêtait plus de valeur vu cette entame de championnat ratée ».

Le patron de l’OL ne s’est cependant pas énervé envers ses joueurs, même si on imagine que le président rhodanien est en colère après deux matchs très poussifs contre Nice (0-1) et Caen (2-2). « Aulas n’a pas vraiment haussé le ton, c’est rarement le cas, et s’est plutôt évertué à rappeler le sens du devoir quand on porte le maillot ». Bruno Genesio était évidemment au côté de Jean-Michel Aulas, durant plus de trois quarts d’heure, pour faire la morale aux joueurs et les remobiliser. « Genesio a voulu resserrer les rangs autour de principes communs. Pas de coups de gueule, plutôt un recadrage tranquille pour relancer le groupe ». Trop tranquille ? Eléments de réponse dès mercredi soir en attendant l’Olympico de dimanche contre Marseille…