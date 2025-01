OL ‍: Aulas répond à Textor et lui colle une grosse pression

Dans : OL.

Malgré la petite pique envoyée par John Textor à son encontre il y a quelques jours dans les médias, Jean-Michel Aulas reste le premier supporter du président de l’Olympique Lyonnais.

En 2023, après plusieurs dizaines d’années à la tête du club rhodanien, passé de la L2 à la Ligue des Champions sous sa présidence, Jean-Michel Aulas avait officiellement vendu l’OL à John Textor. Si au départ les relations entre le patron d’Eagle Football et le président d’honneur de Lyon ont été compliquées, les deux hommes ont fait la paix. Ces derniers mois, les deux ont même refait affaire avec la vente de la salle LDLC Arena à Aulas. Sauf que cette semaine, tout le monde a pu penser qu’il y avait de nouveau de la friture sur la ligne entre les deux, Textor ayant rallumé la mèche sur l’émission de Jérôme Rothen. Sur RMC, l’homme d’affaires américain avait effectivement estimé que son prédécesseur « n’avait pas tourné la page ». Une déclaration qui aurait pu remettre de l’huile sur le feu, mais alors que la situation de l’OL est compliquée, Aulas a préféré jouer la carte de l’apaisement en répondant à Textor de manière posée.

« Ma relation avec John est très bonne. Mais j’ai été surpris de sa réaction. Je lui ai envoyé la traduction exacte de mes propos. Je m’exprime moins bien en anglais qu’en français. J’ai fait traduire précisément, il y avait eu une interférence entre les propos que j’avais eus et ceux rapportés. C’est ce qui l’a déçu, peut-être. Je suis un fervent supporter de John quand il gagne des titres. Il vient d’en faire la démonstration, il vient de remporter le championnat et la Copa Libertadores avec Botafogo. Bravo à John. Ce n’est pas un gestionnaire au jour le jour comme je l’étais. Il faut s’inscrire dans les règles, qui sont les règles de l’UEFA, de la FIFA, de la Ligue, de la Fédération. Quand on est un Américain comme il l’est, dynamique, c’est ce qu’il y a de plus dur. C'est là où il y a eu quelques difficultés qui ont pu le chagriner. Je souhaite de tout mon cœur que les difficultés actuelles se résolvent. John a la capacité. Il a des actionnaires puissants. Le suivi de la DNCG s’inscrit dans un schéma général. Il faut pouvoir passer ces échéances. Je fais totalement confiance en John. Il doit se concentrer à fond sur l’OL, peut-être moins sur Botafogo pour qu’il y ait plus de ses compétences à disposition des supporters de l’OL », a expliqué, sur RMC, Aulas, qui espère que l’OL va se sortir de la crise actuelle, afin d’éviter une rétrogradation en L2 en fin de saison.