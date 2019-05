OL : Aulas promet du très lourd avec Juninho et Sylvinho !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, après la victoire à Nîmes (3-2) : « On ne voulait pas perdre. On avait envie de gagner et les joueurs ont réussi à renverser le match. La saison se termine bien. On termine avec 72 points. Je suis satisfait de cette 3e place. Bruno termine avec une victoire, c’est important. Même si j'ai le coeur gros de quitter Bruno, on va basculer dans une autre dimension pour la saison prochaine. Le mercato ? On va travailler sur les recrutements. On va essayer de perdre le moins de joueurs possible. On va aussi se renforcer. On va rapidement faire le point avec Juninho et Sylvinho. On va repartir tous ensemble à l’assaut des premiers. Fekir a un bon de sortie. On va avoir un programme de recrutement très ambitieux. Je félicite Florian Maurice pour le bon travail réalisé. On aura un beau trio la saison prochaine. On va essayer de bien faire le travail », a-t-il déclaré sur OL TV.