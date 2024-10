OL ‍: Aulas n'est plus le boss, il passe aux aveux

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En janvier 2017, Jean-Michel Aulas a réalisé l’un de ses plus beaux coups en faisant venir Memphis Depay en provenance de Manchester United pour 16 millions d’euros. Un transfert qui a fait enrager l’OGC Nice.

Jean-Michel Aulas n’est plus aux commandes de l’Olympique Lyonnais depuis la vente du club rhodanien à John Textor, mais l’ancien président historique des Gones fait encore parler de lui. En 2017, « JMA » a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts en faisant venir la star néerlandaise Memphis Depay à l’OL pour 16 millions d’euros en provenance de Manchester United. Un transfert qui restera parmi les plus marquants de Jean-Michel Aulas dans les années 2010, puisque le natif de Moordrecht a inscrit 76 buts en 179 matchs à Lyon avant de filer au FC Barcelone en 2021.

De passage sur la Chaîne L’Equipe, le président niçois Jean-Pierre Rivère est revenu sur ce transfert… avec un brin d’amertume. Et pour cause, le dirigeant du Gym a révélé qu’avant sa signature à Lyon en janvier 2017, Memphis Depay était tout proche de s’engager avec Nice, en prêt avec une option d’achat à seulement 8 millions d’euros. Problème, l’information a fuité sur internet et Jean-Michel Aulas a appris que la star de Manchester United étant facilement disponible. Ni une ni deux, le président de l’OL à l’époque a sauté sur son téléphone pour boucler le deal au nez et à la barbe de Nice avec un transfert sec.

Aulas a chipé Depay à Nice en 2017

« Pour Depay, on avait un deal avec un prêt de deux ans et demi. Manchester United prenait les deux tiers de son salaire en charge, et on avait une option d’achat à 8 millions d’euros. Jean-Michel Aulas, bon seigneur, apprend dans la presse que Nice était sur Depay. Il a ensuite dit que lorsqu’il avait vu que Nice était sur Depay alors que l’on avait pas d’argent, alors l’OL pouvait le faire donc il l’a fait. C’est pour cela qu’à l’époque des mercatos, je ne donnais jamais d’information parce que nous n’avions pas les moyens d’aller plus loin » a révélé Jean-Pierre Rivère dans l’Equipe du Soir. Une information croustillante qui rappellera aux supporters de l’OL le flair légendaire de leur ancien président, lequel a souvent eu un coup d’avance en matière de mercato à Lyon. Cette anecdote en ce qui concerne Memphis Depay est là pour le prouver.