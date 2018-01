OL : Aulas « n’est pas fou », c'est Genesio qui le dit

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a toujours soutenu Bruno Genesio, même lorsque ce dernier était pris par la tempête sur les réseaux sociaux, mais également par certains consultants. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais sait donc ce qu'il doit à son patron, mais il est également très clair concernant ses rapports avec Jean-Michel Aulas. Jamais le boss de l'OL ne se mêle de ses décisions sportives, laissant à Bruno Genesio l'entière responsabilité de ses choix.

« C’est comment d’être entraîneur sous Jean-Michel Aulas ? On répète souvent qu’il ne s’immisce jamais dans les choix techniques mais qu’il veut les comprendre. C’est vrai, c’est tout à fait ça. Il est très présent mais n’intervient pas dans la compo de l’équipe. Je suis entraîneur numéro 1 depuis deux ans et il ne m’a jamais imposé le choix d’un joueur ou fait une remarque pour aligner tel ou tel. Par contre, il me donne des conseils. Par exemple, quand je ne fais pas jouer un élément, il me dit : “Ce serait bien que tu lui parles.” », explique, dans le trimestriel Planète Lyon paru ce mercredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, balayant ainsi l’image d’un Jean-Michel Aulas décidant tout, y compris le choix des joueurs, à l’OL.