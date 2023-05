OL : Aulas n'a pas envie d'agresser Textor

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Présent en public ce samedi pour la première fois depuis son éviction de l'OL, Jean-Michel Aulas est apparu ému lors du succès de son équipe féminine. Il a tenu ensuite à prendre la parole. Il estime son départ rapide mais finalement pas si illogique.

Samedi après-midi, beaucoup de caméras et de regards étaient tournés vers le stade de la Source d'Orléans. La finale de la coupe de France féminine entre l'OL et le PSG avait une tonalité bien différente cette fois-ci. En effet, c'était le premier match d'une équipe professionnelle lyonnaise depuis l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas en début de semaine. Le désormais ex-président exécutif lyonnais était présent dans le Loiret pour assister à un nouveau titre de son équipe féminine. La larme à l'œil, il n'a pu cacher son émotion avant le match. Après la partie, il a participé à la fête des Fenottes sur la pelouse et a même brandi en premier le trophée.

Aulas pas rancunier après son départ

Des images fortes mais de nombreux journalistes étaient impatients d'entendre plutôt les premiers mots du président lyonnais à propos de son départ. Après 36 ans de règne ininterrompu, la brutalité de cette fin pouvait rendre furieux le boss lyonnais. Cependant, ce n'est pas ce sentiment qu'il a voulu montrer en zone mixte à Orléans. Il s'est d'abord félicité de ce 73e titre remporté avec l'OL et de tous ses accomplissements en 36 ans de mandat. Puis, il a mis des mots sur son sentiment après la décision de Textor à son encontre. Fataliste, il a estimé que son temps était venu à l'OL même s'il aurait préféré partir un tout petit peu plus tard.

Aulas, après la victoire de l'OL : « Je me retire sur un titre »



Très ému après le sacre de l'OL en Coupe de France, Jean-Michel Aulas s'est exprimé pour la première fois publiquement après la récente annonce de son départ de la présidence de l'OL https://t.co/hGrK5M8yQt #OLPSG pic.twitter.com/MGB38CJ34z — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 13, 2023

« Ce match arrive à point nommé parce que je vais me retirer. S’il n’y avait eu que moi, je ne l’aurais pas fait aussi vite. Il faut accepter la règle qui est celle-là. Je suis un homme heureux, car je me retire sur un titre. […] Quand on sent qu’on a plus ce rôle à jouer, il faut le faire avec élégance, c’est ce que j’essaie de faire ce soir. C’est beaucoup d’émotions quand on donne 36 ans de sa vie au foot, ce n’est pas évident de quitter tout ça », a t-il indiqué devant la presse en zone mixte. En bon dirigeant de club, il a tenté de garder la face mais on sentait toute la tristesse dans sa voix et dans son expression corporelle. Un fameux chapitre de l'OL s'est terminé avec une pointe de douleur ce samedi.