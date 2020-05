OL : Aulas « impopulaire » ? Une pure invention... selon Aulas

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais ne lâche rien depuis le début du confinement, de quoi lui valoir de sévères attaques. Mais Jean-Michel Aulas ne voit rien de bien méchant.

Même si l’on fait exception des réseaux sociaux, où la courtoisie et la politesse ne sont pas réellement la norme habituelle, Jean-Michel Aulas ne s’est pas fait que des amis depuis le début de l’épidémie de Covid19. Le président de l’Olympique Lyonnais semble être obsédé par la situation de l’OL, au point même d’oublier que cette situation était exceptionnelle et dans une période qui marquera l’histoire sanitaire de la planète l'intérêt est à la santé et pas tellement à forcer la main aux autorités sportives. Mais, quand sur RTL Denis Balbir l’a directement questionné sur la dégradation de son image auprès du grand public, Jean-Michel Aulas estime que c’est une pure invention.

Pour le patron de Lyon, son image n’a pas souffert de ses prises de position, sauf auprès de ceux qui sont les grands gagnants de la décision de la Ligue de Football Professionnel et qui généralement ne sont pas totalement ses plus grands fans, suivez mon regard. « Je n’ai pas le sentiment d’être impopulaire, je suis submergé par les contacts, les mails. Mais je comprends que cela peut agacer, surtout ceux à qui ces décisions iniques profitent. Ces décisions condamnent le football français à avoir un déficit, j’exprime seulement le fait qu’il fallait attendre le 25 mai pour prendre une décision. Si l’OL avait été deuxième évidemment que j’aurais fait la même chose… », a expliqué, sur la première radio de France, Jean-Michel Aulas.