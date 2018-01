OL : Aulas dévoile sa stratégie du futur pour le mercato !

Dans : OL, Mercato.

Satisfait de la première partie de saison, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas bouleverser son effectif cet hiver. Aucun départ majeur n’est prévu, et la cellule de recrutement travaille surtout sur la possible venue d’un milieu de terrain défensif. Malgré cette apparente quiétude, Jean-Michel Aulas a livré une petite bombe au micro de SFR Sport en évoquant l’avenir de son club, et notamment la volonté de participer régulièrement à la Ligue des Champions pour continuer de grandir. Afin de provoquer cette émulation, le président lyonnais a laissé clairement entendre que son club pourrait frapper fort cet hiver, et ce afin de préparer encore mieux l’été.

« Recruter en janvier pour des joueurs qui viendraient en juillet ? Exactement, c’est ce sur quoi on travaille de façon active. On a une équipe qui n’a pas démérité, qui a fourni des performances de qualité, avec beaucoup de jeunes qui pointent le nez. On regarde l’aspect psychologique, on veut garder la qualité, ne pas démotiver, mais avoir la certitude de se renforcer pour l’année prochaine et peut-être anticiper des départs cet été. L'OL est en train de réfléchir à l'avenir de manière précise. Si le mercato à court terme peut ne pas être changé, il pourrait l'être dans sa version 2018-19, parce qu’un certain nombre de choses peuvent s'effectuer pendant le mercato d'hiver mais avec un effet pour juillet 2018 », a lancé un Jean-Michel Aulas bien mystérieux, mais qui souhaite visiblement jouer sur le long terme, et aussi préparer de possibles départs majeurs l’été prochain.