Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Véritable homme du match de la future victoire lyonnaise à Saint-Etienne, Nabil Fékir a eu droit à un traitement de faveur de la part des défenseurs stéphanois, qui ne l’ont pas épargné. Et cela n’a pas échappé à Jean-Michel Aulas, qui a suivi le match depuis sa télévision et a encore plus rapidement réagi sur les réseaux sociaux, en dénonçant le traitement reçu par les supporters de l’OL mais aussi par son capitaine sur le terrain.



@OL @CanalFootClub les agressions avant le match sur nos supporters , puis sur le terrain où Nabil á été matraqué en permanence : scandaleux — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 5 novembre 2017