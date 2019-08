OL : Aulas a tenu parole, il prie pour que Lyon gagne ce pari fou

Dans : OL, Ligue 1.

En fin de saison passée, Jean-Michel Aulas avait plusieurs fois prévenu qu'il souhaitait prendre un peu de recul, et que pour cela il devait trouver le directeur sportif à même de lui permettre ce changement radical à l'Olympique Lyonnais. En désignant Juninho à ce poste, le président de l'OL a confirmé sa décision, et depuis il est vrai que Jean-Michel Aulas est très discret, notamment sur Twitter il se tient à l'écart des polémiques et des messages à la gloire de son équipe, de son entraîneur et un peu de lui. L'attitude de JMA fait le bonheur d'Eric di Meco qui sur RMC a reconnu qu'il espérait que Lyon aille au bout de ses rêves afin que cela donne des idées à d'autres.

« Il faut mettre en valeur ce que les Lyonnais font. Je vais essayer pendant un mois et demi de ne pas faire de jugements définitifs. Mais c'est sûr qu'il y a un truc qui me plaît à Lyon. Quand Juninho est revenu, je n'étais pas fan mais là ce qui me plaît, c'est que Juninho a choisi Sylvinho et que Aulas se met en retrait pour les laisser travailler. Je ne sais pas s'ils vont aller chercher le titre. Mais je dis bravo à ce qu'ils font et j'espère pour eux que ça marchera et que ça puisse donner des idées à d'autres présidents », a expliqué l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.