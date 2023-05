OL : Après son départ, Govou se lâche sur Aulas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Suite à l’annonce de son départ, Jean-Michel Aulas a reçu de nombreux messages. Parmi les hommages rendus à l’ancien président emblématique de l’Olympique Lyonnais, celui de son ex-joueur Sidney Govou devrait particulièrement le toucher.

En pleine euphorie après l’incroyable succès renversant face à Montpellier (5-4) dimanche, l’Olympique Lyonnais a surpris tout le monde en annonçant le départ de Jean-Michel Aulas. L’ancien président emblématique a marqué l’histoire du club rhodanien et gagné le cœur des Gones. Le dirigeant a en effet reçu des messages de la part de Karim Benzema, touché par le départ du « jefe » (chef), d’Ada Hegerberg, reconnaissante, et surtout de Sidney Govou qui lui a rendu un bel hommage.

Vous avez écouté,choisi,appris ,construit gagné,perdu,évolué fédéré,divisé ,duré mais tjs ds un but :le mieux pour @OL

Bravo pour tout président vous êtes le plus grand !

C mieux comme ça lol 😂 pic.twitter.com/553TFrGo3c — Govou Sidney (@GovouSidney) May 8, 2023

« Cher Jean-Michel Aulas, il est difficile de mettre des mots sur toutes les émotions qui nous submergent alors que nous prenons conscience de votre départ de la présidence de l'Olympique Lyonnais, a écrit l’ancien Lyonnais sur Linkedin. Depuis 1987, vous avez porté ce club sur vos épaules et vous avez fait de lui ce qu'il est aujourd'hui : un club de renom, une référence pour le football français et européen. »

« Au fil des ans, vous avez été le pilier du club, le ciment qui a soudé les joueurs, les entraîneurs et les supporters, a ajouté Sidney Govou. Vous avez été l'âme du club, vous avez suivi chaque victoire et chaque défaite avec passion et détermination. Vous avez été un leader charismatique, un homme de crans, un battant sans faille, un exemple pour tous ceux qui ont eu la chance de vous côtoyer. Mais vous avez été bien plus que cela. »

« A jamais notre président »

« Pour beaucoup, vous avez été un père de substitution, un mentor, un ami. Vous avez su vous montrer à l'écoute des joueurs, des supporters, des partenaires. Vous avez su créer une véritable communauté autour de ce club, une famille où chacun avait sa place et où chacun pouvait s'épanouir, a témoigné le consultant. Certes, nous avons eu des moments de tensions et de désaccords. Mais c'est aussi cela qui fait la grandeur d'un homme : être capable de surmonter les difficultés, de faire face aux défis et de continuer à avancer, toujours guidé par la même passion pour le ballon. »

« Alors aujourd'hui, au moment de vous dire au revoir, nous voulons vous rendre hommage, vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'Olympique Lyonnais. Vous avez marqué l'histoire de ce club, et celle du football français, vous avez insufflé votre esprit de conquête, votre esprit d'innovation, votre esprit d'équipe. Vous resterez à jamais notre président, cher Jean-Michel Aulas. Merci pour tout », a conclu Sidney Govou.