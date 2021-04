OL : Aouar échangé contre Rabiot, un spécialiste dit tout

Dans : OL.

Ce n’est plus un secret pour personne, la Juventus Turin est très intéressée par le profil d’Houssem Aouar (OL) dans l’optique du prochain mercato.

L’été dernier, la Juventus Turin était déjà proche de s’offrir les services d’Houssem Aouar, mais le deal avait finalement capoté dans la dernière ligne droite du mercato. Andrea Pirlo apprécie grandement les qualités du meneur de jeu de l’OL, et a bien l’intention de rafler la mise cet été. Pour cela, la Juventus Turin pourrait mettre Mattia De Sciglio dans la balance afin de faire baisser la facture finale. En Italie, il a également été question d’un possible transfert d’Adrien Rabiot dans le sens inverse. Les rumeurs vont bon train au sujet de l’international tricolore formé au PSG, qui a également été annoncé dans le viseur de l’OM. Cela étant, il n’y a quasiment aucune chance de voir Adrien Rabiot à l’OL selon le spécialiste du mercato italien, Fabio Fava.

« Il y a des discussions en cours entre la Juventus Turin et Lyon. La Vieille Dame souhaite recruter immédiatement Aouar. Il a les qualités qui manquent à la Juve au milieu de terrain, c’est un profil dont le club a besoin. Il a régulièrement été associé à Rabiot pour un éventuel échange, mais ce sont deux joueurs totalement différents. Surtout, Rabiot a un coût très élevé notamment en raison de son salaire. Il faudra négocier avec Jean-Michel Aulas mais ce n’est jamais facile de discuter avec lui » explique le journaliste de CalcioMercato.it avant de brièvement évoquer les dossiers De Sciglio, Depay et Cherki. « De Sciglio pourrait être inclus dans le transaction. En attaque, la Juventus Turin a davantage besoin d’Aouar que de Depay. Cherki est également apprécié mais c’est un profil pour l’avenir plus que pour le présent ». En attendant de savoir quels seront les dossiers prioritaires de la Juventus, on peut déjà affirmer sans trop s’avancer que l’OL et le champion d’Italie en titre seront intimement liés cet été au mercato.