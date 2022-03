OL : Anthony Lopes un trou d'air coupable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, l’OL a sombré à domicile contre le Stade Rennais de Bruno Genesio (1-4) et pointe désormais à la 10e place.

Trois jours après sa probante victoire à Porto en Europa League (0-1), l’Olympique Lyonnais était attendu au tournant dans un choc du championnat de France face au quatrième du classement, le Stade Rennais. A la surprise générale, l’équipe de Peter Bosz est toutefois passée au travers en concédant une lourde défaite contre les Bretons (1-4). Comme après chaque match de l’OL, le site Olympique & Lyonnais a attribué ses bonnes et ses mauvaises notes. Si le site spécialisé a épargné le buteur Moussa Dembélé, le média a en revanche cartonné Anthony Lopes, coupable de certains errements fatales à l’Olympique Lyonnais dans ce match comme sur le troisième but rennais inscrit par le milieu de terrain croate Lovro Majer.

Lopes massacré pour son match contre Rennes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Damien LG (@damienlgphoto)

« On ne pourra pas reprocher au portier lyonnais d'avoir sauvé les siens à plusieurs reprises cette saison. Il n'est en rien fautif sur trois des quatre buts rennais. Mais le troisième, celui inscrit juste avant la mi-temps et qui fait probablement beaucoup de mal aux joueurs de Peter Bosz, est en grande partie pour lui (…) À noter que juste avant cette action, le gardien lyonnais était déjà passé tout près de commettre une bourde en réalisant une faute de main sur un ballon à première vue anodin. Il est tout de même parvenu à stopper la course du ballon juste devant sa ligne de but. Une fébrilité qui n'est pas sans rappeler celle du niveau de jeu affiché par l'équipe lyonnaise pendant cette rencontre » a analysé le média, dépité par la prestation de l’OL et inquiet après la performance livrée par Anthony Lopes dans ce choc face au Stade Rennais dans l’enceinte du Groupama Stadium. De toute évidence, les Gones devront afficher un tout autre niveau pour espérer se qualifier en quart de finale de l’Europa League alors que le FC Porto sera au programme de Lyon dès jeudi. Les coéquipiers d’Anthony Lopes enchaineront ensuite avec un déplacement à Reims dimanche après-midi.