OL ‍: Anthony Lopes n'aura plus le brassard de capitaine

Par Claude Dautel

Maxence Caqueret a eu l'honneur de porter pour la première fois le brassard de l'OL dimanche contre Lens. Anthony Lopes ne sera probablement plus jamais le capitaine de Lyon en l'absence de Lacazette.

Anthony Lopes a réussi un gros match contre le RC Lens, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais évitant que l'addition soit encore plus lourde pour son club de toujours, notamment avec cet incroyable arrêt à bout portant sur Wahi en première période. Mais, à l'heure où son avenir la saison prochaine est loin d'être clair, le portier international portugais n'a pas eu le droit de porter le brassard de capitaine de l'OL alors qu'Alexandre Lacazette, l'habituel capitaine, était blessé, et que Corentin Tolisso était remplaçant. Pour occuper cette fonction, Pierre Sage avait choisi un autre joueur porteur du fameux ADN lyonnais, Maxence Caqueret. Une décision qui peut étonner, car dans le passé Anthony Lopes avait été longtemps le capitaine de l'OL, mais que le coach rhodanien a justifié.

Caqueret rejoint Di Nallo avec un drôle de record

Cette décision ayant été remarquée de tous lors de ce match OL-Lens, Pierre Sage a préféré mettre un terme rapide aux supputations sur son choix. « C’est vraiment un choix de ma part. J’aime mieux que ce soit un joueur de champ qui a le brassard pour avoir un peu plus de proximité avec l’arbitre. C’est une décision qui m’appartient complètement et que j’explique de cette manière », a reconnu, dans des propos rapportés par Olympiques et Lyonnais, le technicien lyonnais, qui fait des choix forts depuis qu'il a remplacé Fabio Grosso sur le banc de l'OL.

En attendant, Maxence Caqueret n'a pas réellement réussi ses débuts avec ce rôle de capitaine, le compte @Statsdufoot signalant que le milieu de terrain « était le 1er joueur à s'être incliné par 3 buts d'écart lors ses débuts en tant que capitaine au coup d'envoi avec l’OL en compétition officielle depuis Fleury Di Nallo contre le FC Nantes le 20 août 1966 (Nantes 5-2 Lyon) ». On souhaite cependant à Maxence Caqueret d'avoir la même carrière que Di Nallo.