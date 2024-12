OL ‍: Anthony Lopes à Nantes, la Ligue 1 bouleversée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le transfert annoncé d'Anthony Lopes à Nantes va avoir des conséquences sérieuses dans notre championnat.

Le mercato débute dans quelques heures, mais des opérations d’envergure se préparent déjà. Et notamment la signature d’Anthony Lopes, qui est en très bonne voie puisque l’OL devrait libérer son gardien emblématique de ses derniers mois de contrat pour lui permettre de vider son casier et de retrouver une place en Ligue 1. Du côté de Nantes, les performances d’Alban Lafont n’ont pas donné satisfaction, et l’ancien dernier rempart de Toulouse n’a pas été jugé suffisamment décisif dans la mauvaise passe des Canaris en cette première partie de saison. Résultat, dans un jeu de chaises musicales qui vaut souvent pour les gardiens de buts, Alban Lafont fonce désormais vers le RC Lens. En effet, le club nordiste est sur le point de vendre son portier numéro 1 au Stade Rennais, puisque c’est la direction que prend un Brice Samba déçu par les performances de son équipe cette saison.

Mohamed Toubache-Ter, très attentif à ces premiers mouvements du mercato hivernal, annonce que Lafont avance en tout cas vers les « Sang et Or », et le fait qu’il possède le même agent que Brice Samba facilite forcément les choses dans les discussions. Ce serait en tout cas un beau rebond pour l’ancien gardien des la Fiorentina, qui retrouverait une formation habituée à viser l’Europe, et cela aurait aussi le gros avantage de laisser place nette à Anthony Lopes, qui ne quitte pas l’OL pour jouer les seconds couteaux à Nantes, ou avoir un ancien gardien titulaire revanchard dans les pattes. Les mouvements sont donc en place, et si Nantes ne va pas débourser un centime pour recruter le Franco-Portugais, ce ne sera bien sûr pas le cas pour Lens, qui va devoir payer pour faire venir Lafont en provenance de la Maison Jaune. L’argent reçu en provenance de Rennes pour Brice Samba (15 millions d’euros) va certainement y contribuer.