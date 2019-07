OL : Andersen à Lyon pour 30 ME, c'est bouclé !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Tout s’accélère à Lyon et cette fin de semaine devrait le prouver. L’Olympique Lyonnais, qui a jeté son dévolu sur Joachim Andersen, a fini par trouver un accord avec la Sampdoria à son sujet. Son transfert est désormais en très bonne voie puisque les deux clubs se sont entendus sur un montant de 30 ME bonus compris, affirme Sky Italia. Le club de Gênes tenait absolument à cette somme rondelette pour son défenseur central, et la négociation portait ces derniers jours sur le montant des bonus et leur répartition. Une très belle opération financière pour la « Samp », qui a su dénicher le Danois dans le championnat néerlandais, et l’avait fait venir il y a deux ans pour 1,5 ME.

De son côté, Lyon avait accéléré ces derniers jours dans ce dossier dans un premier temps mis de côté pour tenter de convaincre Eric Bailly, qui n’a jamais répondu favorablement à la perspective de rejoindre Lyon. Résultat, Andersen est attendu dans les prochains jours dans la cité des Gones, pour un nouveau transfert record pour l’OL. Comme le précise la presse italienne, Lyon a en tout cas fait fort dans ce dossier, battant un club anglais (Everton) et une formation italienne qui souhaitant à tout prix faire venir le jeune danois.