OL ‍: Adryelson à Botafogo, c'est la magie de Textor

Après la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais a décidé de prêter Adryelson au club de Botafogo, lequel appartient aussi à John Textor. Le propriétaire de l'OL continue ses affaires.

Prêté par le Stade Rennais à l’OL le 30 août, Warmed Omari est venu renforcer la défense de Lyon, et sa signature annonçait le probable départ d’Adryelson, qui était arrivé de Botafogo en janvier dernier moyennant 3,6 millions d’euros. Et ce lundi, Hugo Guillemet confirme que le défenseur brésilien de 26 ans ne restera pas dans la capitale des Gaules cette saison, puisque l'Olympique Lyonnais a décidé de le prêter à...Botafogo. Résumons, l'OL a acheté Adryelson en janvier au club brésilien et le prête sept mois plus tard au même club, lequel appartient aussi à John Textor. Cette annonce est tout sauf une surprise puisque le défenseur était arrivé il y a quelques jours à Rio, et il ne manquait donc que l'officialisation de cette opération.

A priori, Adryelson sera prêté que pour 4 mois à Botafogo, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison au Brésil. Selon notre confrère de L'Equipe, du côté de Pierre Sage on a facilement validé cette opération, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais estimant avoir dans son effectif ce qu'il faut puisque « Clinton Mata, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso peuvent couvrir le poste de central dans une défense à trois, en plus de Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Warmed Omari. » Il est vrai que contrairement à Lucas Perri, arrivé en même temps que lui à l'OL, Adryelson ne s'est pas du tout imposé du côté du Groupama Stadium. Reste que le Brésilien a encore quatre ans de contrat avec Lyon.