OL ‍: Accord trouvé, Cherki dit adieu à la France

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De retour en grande forme avec l’OL ces dernières semaines, Rayan Cherki est sur le point de dire oui à l’Algérie et de faire une croix définitive sur une carrière internationale avec l’Equipe de France.

Les négociations entre Rayan Cherki et la fédération algérienne de football durent depuis un long moment et elles pourraient enfin aboutir à un accord. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais semble de moins en moins décidé à patienter pour porter les couleurs de l’Equipe de France puisqu’il s’apprête à céder aux sirènes de l’Algérie, selon les informations du site spécialisé Fennec Football. Le média affirme que selon des sources proches de la fédération algérienne, « la décision de Cherki est déjà prise ». Quelques détails sont encore à régler, mais il ne fait désormais plus aucun doute sur le fait que le milieu offensif de 21 ans, tout proche de quitter l’OL lors du mercato estival et qui est finalement resté dans son club formateur, va porter dans les mois à venir le maillot blanc et vert de l’Algérie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Les négociations entre le clan Cherki et les Fennecs ont été mises sur pause durant l’été puisque l’entourage du joueur a d’abord souhaité régler l’avenir de Rayan Cherki en club. Tout proche de la sortie à Lyon, l’international espoirs français a vu son transfert au Borussia Dortmund avorter, et a finalement prolongé son contrat d’un an plus une année supplémentaire en option dans la capitale des Gaules. Ce point étant réglé, les discussions avec l’Algérie ont repris et un accord a vraisemblablement été trouvé. Anciens Lyonnais, Houssem Aouar et Amine Gouiri se sont retrouvés dans cette position il y a quelques temps, avec un choix difficile à réaliser entre la France et l’Algérie.

Rayan Cherki dit oui à l'Algérie, l'OL accepte son choix

Les deux internationaux algériens ont vivement conseillé à Rayan Cherki de rejoindre la sélection africaine selon le média, des discussions qui ont pesé dans le choix du meneur de jeu de l’OL. Fennec Football indique par ailleurs que par le passé, Lyon a souvent dissuadé ses joueurs binationaux de rejoindre une sélection africaine plutôt que l’Equipe de France (Nabil Fekir par exemple) mais dans le cas de Rayan Cherki, les dirigeants lyonnais n’ont pas insisté outre mesure et ont laissé le joueur prendre sa décision en son âme et conscience. International espoirs français jusqu’à présent, le natif de Lyon dit donc adieu à une potentielle carrière en Equipe de France. Espérons que l’on ne le regrette pas dans quelques années.