OL : Accord trouvé à 20 ME, Toko-Ekambi arrive !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a enfin trouvé un accord avec Villarreal pour le recrutement de l’avant-centre tant recherché depuis la blessure de Memphis Depay.

Il s’agit de Karl Toko-Ekambi. L’ancien buteur d’Angers a fait l’objet d’une offre de 20 ME qui a donné satisfaction aux dirigeants espagnols, révèle France Football. Les Espagnols avaient repoussé une première offre à 15 ME au début du mois de janvier. Cette somme de 20 ME est bonus compris, ce qui montre que l’OL a légèrement augmenté le curseur, sans faire de folie non plus.

En revanche, le sous-marin a obtenu un pourcentage qui lui reviendra pour le futur transfert du Camerounais. Il reste encore à trouver un accord entre Lyon et le joueur, mais ce dernier avait émis le souhait de revenir en Ligue 1 et de rejoindre l’OL, alors que son temps de jeu diminuait en Liga malgré un très bon début de saison et un titre de meilleur joueur du mois d’octobre dans le championnat espagnol. Ce serait donc la première recrue lyonnaise de cet hiver, et peut-être pas la dernière.