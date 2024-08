OL ‍: 80 ME jetés en l’air, Textor prend une soufflante

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la présence sur le terrain de ses recrues, l’OL a coulé à Rennes ce dimanche soir. La preuve que la stratégie de John Textor n’est clairement pas la bonne pour l’instant selon Vincent Duluc.

Très attendu lors de cette première journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais a pris une véritable gifle. Les hommes de Pierre Sage se sont inclinés 3-0 en Bretagne dans un match à sens unique ou presque. Ce revers pose déjà un certain nombre de questions sur les choix du club rhodanien sur le marché des transferts puisque certaines recrues ont livré une prestation glaçante d’inquiétudes. Orel Mangala, préféré à Corentin Tolisso au milieu de terrain et définitivement acheté à Nottingham Forest cet été, ne répond décidément pas aux attentes.

Aligné à droite de l’attaque, Ernest Nuamah est toujours aussi brouillon et que dire de Moussa Niakhaté, qui a totalement manqué sa grande première, lui qui a été recruté pour 30 ME il y a quelques mois. Sur son compte X, le journaliste Vincent Duluc a ainsi pointé du doigt John Textor pour ce mercato bien trop dépensier à ses yeux. « 80 ME pour Niakhate, Mangala et Nuamah: le problème de la L1, c’est pas seulement d’avoir moins d’argent de la TV » a publié le journaliste de L’Equipe, suiveur attentif de l’Olympique Lyonnais et qui ne comprend pas comment le club rhodanien a pu poser de telles sommes sur les joueurs cités.

Textor attendu au tournant pour la fin du mercato

Du côté des supporters, on commence également à se poser des questions, même s’il convient de ne pas tirer d’enseignements définitifs après la première journée de Ligue 1. Néanmoins, force est de reconnaître que Pierre Sage a du boulot pour redresser une équipe en manque de leaders et de confiance. En ce sens, le retour imminent d’Alexandre Lacazette lui fera le plus grand bien. Très critiqué pour sa gestion du mercato, John Textor sera lui attendu au tournant dans les quinze jours à venir alors que l’OL semble cruellement avoir besoin de renforts d’ici le 31 août.