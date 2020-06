OL : 50 ME réclamés pour Aouar, la Juve en propose 0

Dans : OL.

Convoité à l’approche du mercato estival, Houssem Aouar ne sera pas retenu par l’Olympique Lyonnais, à condition de recevoir une offre satisfaisante. Pas sûr que la proposition de la Juventus Turin soit étudiée.

Cet été, Houssem Aouar devait être le gros transfert de l’Olympique Lyonnais. Le récent septième de Ligue 1 comptait sur une bonne saison de son milieu polyvalent, et sur une participation à l’Euro pour faire grimper sa cote. Malheureusement pour le club rhodanien, la crise sanitaire, qui a provoqué l’arrêt de l’exercice de Ligue 1 et le report du tournoi européen, a contrecarré ses plans. Il n’empêche que Jean-Michel Aulas espère toujours récupérer un montant conséquent pour son pur produit. Selon les informations d’ESPN, même après la baisse générale des prix sur le marché, le président réclamerait tout de même 50 millions d’euros.

Un objectif tout à fait réaliste quand on sait que Manchester City, la Juventus Turin et Chelsea sont sur le coup, tandis que le Paris Saint-Germain est annoncé à l’affût. Mais pour le moment, aucune offre concrète n’est relayée dans les médias. Une proposition ne devrait pas tarder à arriver, mais elle risque de ne pas plaire à l’Olympique Lyonnais. En effet, le Corriere dello Sport confirme les intentions de la Vieille Dame, qui prépare une offre de prêt de deux ans avec obligation d’achat. Autrement dit, Lyon ne toucherait pas un centime cet été, et la Juve profiterait d’un prix réduit grâce au contexte actuel. Une tentative a priori vouée à l’échec.