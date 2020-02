OL : 40 ME, une offre sympathique soumise à Aulas pour Aouar ?

Dans : OL.

Auteur de 8 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison, Houssem Aouar affiche de belles statistiques malgré une forte irrégularité.

Très bon contre Marseille en Coupe de France la semaine dernière, le milieu de terrain de l’OL a ensuite été transparent face au Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Une irrégularité qu’Houssem Aouar va rapidement devoir gommer s’il veut atteindre son ambitieux objectif de la fin de saison, à savoir l’Euro 2020 avec les Bleus. Surtout, Houssem Aouar a tout intérêt à se montrer plus régulier, et encore plus décisif à l’avenir, s’il veut rejoindre un top club européen. Ces dernières semaines, son nom a notamment été associé à Arsenal et à la Juventus Turin…

Vraisemblablement, l’intérêt du champion d’Italie en titre pour Houssem Aouar est réel. Ce jeudi, il se confirme en tout cas dans la presse italienne puisque nos confrères de Tuttosport affirment que le coordinateur technique de la Juventus, Fabio Paratici, apprécie grandement le profil d’Houssem Aouar. A tel point que le média italien évoque une possible offre à hauteur de 40 ME l’été prochain pour Houssem Aouar, lequel viendrait renforcer un secteur de jeu déjà très fourni à la Juventus Turin avec Blaise Matuidi, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Sami Khedira ou encore Miralem Pjanic. Mais du côté de la Vieille Dame, on a véritablement flashé sur Houssem Aouar et l’on semble donc prêt à sacrifier l’un des milieux de terrain actuellement en place afin de recruter le milieu de terrain de l’OL. Par ailleurs, le média indique que d’autres clubs sont sur les rangs pour Houssem Aouar… et il y a quelques surprises. Le PSG, le Bayern Munich et Manchester United suivent également la situation du Lyonnais, mais n’ont pas encore acté la décision de soumettre une offre officielle à Jean-Michel Aulas au mercato.