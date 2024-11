OL ‍: 273 ME dans les caisses, Textor va se lâcher

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré son échec pour le rachat d’Everton, John Textor souhaite toujours vendre ses parts à Crystal Palace. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a reçu une proposition de la part d’un groupe d’investisseurs. Une offre qui pourrait lui permettre de se lancer dans une nouvelle aventure.

John Textor n’a pas changé d’avis. Dans son plan initial, la vente de ses parts à Crystal Palace devait lui permettre de racheter Everton, tout en respectant les règles de la Premier League qui interdisent au même acteur de diriger deux de ses pensionnaires. C’est finalement le groupe Friedkin qui a pris les commandes des Toffees. Mais l’Américain souhaite toujours se séparer des Eagles. Cet été, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais confiait qu’il n’avait pas réussi à acquérir des parts majoritaires à Crystal Palace.

Une première offre pour Textor

L’homme d’affaires voulait obtenir le contrôle total à l’image de son statut à l’Olympique Lyonnais, à Botafogo et à Molenbeek. Mais John Textor, face à un mur du côté des Eagles, préfère abandonner et récolter un joli montant. En effet, le Daily Mail a révélé le montant d’une offre reçue. Afin de racheter les 45% de Crystal Palace détenus par l’Américain, le groupe Sportsbank, qui regroupe des investisseurs venus d’Amérique du Nord, du Canada, d’Europe et du Golfe, a proposé 230 millions de livres, soit environ 273 millions d’euros !

OL : Textor demande une semaine avant de tout dire https://t.co/iFVi201y1I — Foot01.com (@Foot01_com) October 31, 2024

L’initiative vient surtout de Zechariah Janjua et Navshir Jaffer, deux investisseurs également supporters de Crystal Palace. A noter que deux autres potentiels repreneurs auraient aussi manifesté leur volonté de racheter ces parts, sans transmettre une offre concrète pour le moment. Leur présence sur ce dossier est évidemment une bonne nouvelle pour John Textor qui pourra lancer les enchères. Viendra ensuite le moment de récolter le plus gros montant possible, et probablement de le réinvestir dans une nouvelle affaire.