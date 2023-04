Officiel : L'OL blinde Sael Kumbedi

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Révélation de la saison après la blessure de Malo Gusto, Sael Kumbedi en est immédiatement récompensé avec une prolongation de contrat de deux saisons et un salaire rehaussé au passage. Le jeune défenseur lyonnais, recruté du Havre l’été dernier, répond présent et restera donc sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027.

« Je suis très content de prolonger à l’OL. Les choses vont très vite pour moi, mais je suis me suis préparé pour ça. L’OL c’est le bon choix, parce que ce club m’aide à progresser, sur le terrain comme en dehors. Ce n’est que le début…il faut que je garde la tête sur les épaules et que je continue à bien travailler », a livré celui qui a été champion d’Europe avec les U17 français l’été dernier, et confirme désormais ses progrès au plus haut niveau.