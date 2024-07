Officiel ‍: L’OL annonce le roi Georges Mikautadze

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C’est le gros coup de cet été pour le moment, l’Olympique Lyonnais a réussi à faire venir Georges Mikautadze, l’une des révélations du dernier Euro avec la Géorgie, et qui était revenu à Metz avec un certain succès l’hiver dernier. L’attaquant portera le numéro 9 à Lyon, qui a déboursé 18,5 millions d’euros pour le faire venir, dans une offre qui lui a permis de doubler l’AS Monaco à la surprise générale. Un transfert qui va ravir les supporters lyonnais, puisque Mikautadze est un enfant de Lyon. Il va désormais être associé ou en concurrence avec Alexandre Lacazette pour former l’attaque de l’OL de la saison prochaine. Mikautadze a en tout cas signé un contat de quatre ans avec l’OL ce jeudi.

« Ce transfert, conclu avec le FC Metz, s'élève à 18,5 M€ auquel pourront s’ajouter des compléments de prix pour 4,5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 M€ et 15% sur la plus-value qui serait dégagée », a expliqué le club lyonnais.