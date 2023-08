O'Brien viré avant de jouer, l'OL n'a peur de rien

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Jake O'Brien est devenu officiellement lyonnais ce mardi. Le transfert du défenseur central irlandais étonne un peu mais il pourrait être un renfort non négligeable à l'OL. Encore faut-il qu'il reste dans le Rhône à l'issue de l'été, les 15 prochains jours le décideront.

Castello Lukeba a déjà trouvé son remplaçant à l'OL, du moins numériquement. En effet, le club rhodanien a officialisé l'arrivée de l'Irlandais Jake O'Brien, en provenance de Crystal Palace. Un transfert d'autant plus facile que le joueur est un pur produit de la galaxie Eagle Football. Outre Palace dont John Textor est actionnaire minoritaire, O'Brien a été prêté au RWD Molenbeek la saison dernière. Toutefois, à 22 ans, le défenseur irlandais n'est pas bien connu des supporters de l'OL et cela pourrait ne pas s'arranger de sitôt.

O'Brien devra prouver son talent à Laurent Blanc

Les rumeurs des derniers jours indiquaient que Lyon n'était qu'une étape pour O'Brien avant un nouveau prêt à Molenbeek cette saison. L'OL a confirmé lui-même cette information dans son communiqué pour annoncer la venue de l'Irlandais. O'Brien ne sera conservé par Lyon que s'il montre un niveau suffisant pour intégrer l'effectif de Laurent Blanc.

Nos joueurs sont de retour à l'entraînement avec notamment les premiers ballons de notre recrue @obrienjake_ ⚽🔴🔵 pic.twitter.com/wTFfVQAHra — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2023

« L’arrivée de Jake O’Brien à l’OL s’inscrit dans un projet à long terme. Avant qu’une décision définitive soit prise sur son avenir, le défenseur central irlandais sera, dans un premier temps, observé et évalué par Laurent Blanc et son staff lors des différents entraînements du groupe professionnel », a écrit l'Olympique Lyonnais dans le communiqué. Un contexte pas idéal pour mettre en confiance le jeune Jake O'Brien, lequel découvre le football français. Mais, s'il se montre à la hauteur, l'OL aura mis la main sur un défenseur talentueux et surtout très fort mentalement. En ce moment, un tel renfort ne serait pas de trop pour les Gones.