Nuamah et Mangala sacrifiés pour sauver l’OL ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Accusé par le FC Metz de ne pas avoir payé comme convenu le premier versement du transfert de Georges Mikautadze et dans l’obligation de vendre pour près de 75 ME, l’OL est dans une situation périlleuse.

La fin du mercato est loin d’être idyllique à l’Olympique Lyonnais. Tout avait pourtant bien commencé avec le départ de Jake O’Brien au prix fort en Angleterre et les arrivées de Moussa Niakhaté, Abner et surtout Georges Mikautadze. En toute logique, la venue de l’international géorgien dans la capitale des Gaules après son superbe Euro a provoqué un réel enthousiasme chez les supporters. Mais à l’OL, c’est désormais l’inquiétude qui prime à quinze jours de la clôture du mercato, et cela pour deux raisons. D’abord, on apprend ce jeudi dans L’Equipe que John Textor n’a pas payé comme convenu le premier versement du transfert de Georges Mikautadze et que le FC Metz va saisir la commission juridique de la LFP pour faire valoir ses droits.

Textor s'est trop enflammé, l'OL est dans le rouge vif ! https://t.co/2IAIyQq9Er — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2024

Ensuite, le quotidien national confirme que l’OL doit vendre pour près de 100 ME cet été pour se conformer à ce qui a été promis à la DNCG. Or pour l’instant, le compteur reste bloqué à 25 ME grâce aux ventes de Skelly Alvero et de Jake O’Brien. Selon notre confrère Hugo Guillemet, la direction lyonnaise pourrait donc être contrainte de se séparer de joueurs qui ne faisaient pas initialement partie des indésirables afin de renflouer ses caisses dans les temps. Des ventes de Rayan Cherki et de Maxence Caqueret sont toujours évoquées, mais les deux joueurs formés à l’OL n’ont pas d’offre. C’est ainsi que l’Olympique Lyonnais pourrait sacrifier dans les ultimes jours du mercato deux joueurs recrutés il y a seulement quelques mois.

Nuamah et Mangala vendus contre toute attente ?

Le premier joueur concerné est Ernest Nuamah, lequel jouit d’une belle cote en Angleterre. Malgré sa montée en puissance la saison dernière, l’international ghanéen pourrait être cédé afin de récupérer une grosse somme d’argent, sans doute comprise entre 25 et 35 ME. Un second joueur pourrait être sacrifié plus vite que prévu : Orel Mangala. Recrue phare de l’OL il y a six mois pour un total de 35 ME, l’ancien milieu de terrain de Nottingham Forest n’a pas convaincu grand monde durant ses six premiers mois sur les bords du Rhône. David Friio songe donc à profiter de sa forte valeur marchande en Premier League pour récupérer une grosse somme grâce à son transfert tant qu’il est encore temps.

Un potentiel départ de Gift Orban pour 15 à 20 ME est également évoqué, mais encore faut-il avoir des offres, ce qui n’est pas le cas pour l’instant en ce qui concerne le Nigérian. Autant dire que cette fin de mercato est bien moins excitante qu’espéré pour les supporters lyonnais, qui commencent logiquement à se poser des questions sur la gestion de leur club par John Textor.