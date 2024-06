Nuamah a frustré l’OL, la sanction tombe au mercato

Dans : OL.

Malgré d’évidentes qualités de percussion, Ernest Nuamah n’a pas profité de son potentiel à l’Olympique Lyonnais. L’ailier prêté par Molenbeek a très souvent manqué de justesse dans les derniers mètres. A tel point que le club rhodanien ne semble pas parti pour le conserver la saison prochaine.

Alors que la DNCG doit encore valider ses comptes, l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes pendant ce mercato estival. Plusieurs noms alimentent les rumeurs autour du club rhodanien notamment annoncé parmi les courtisans du Gambien Yankuba Minteh (19 ans). Le finaliste malheureux de la Coupe de France discute sérieusement avec l’ailier de Newcastle, écrivait L’Equipe ce week-end, en révélant également une offre transmise aux Magpies.

C’est dire la détermination de l'Olympique Lyonnais pour ce milieu offensif qui sort d’une saison convaincante en prêt au Feyenoord Rotterdam (11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Ce gaucher utilisé en faux pied côté droit a apparemment tapé dans l’œil des décideurs rhodaniens alors que son profil rappelle forcément celui d’Ernest Nuamah. Bien sûr, les deux joueurs peuvent cohabiter au sein du même effectif. Mais il serait étonnant de voir Lyon mettre en concurrence deux éléments aux qualités similaires. A priori, la piste Yankuba Minteh devrait plutôt servir à compenser le départ du Ghanéen.

Minteh pour remplacer Nuamah ?

Le scénario ne serait pas si surprenant. Pour rappel, l’ancien joueur du FC Nordsjaelland avait été transféré à Molenbeek puis prêté dans la foulée à l’Olympique Lyonnais l’été dernier. L’ailier de 20 ans ne sera donc plus sous contrat avec les Gones à partir de la semaine prochaine. Pas sûr que les dirigeants lyonnais s’activent pour le conserver après une saison globalement décevante. Ses qualités de percussion ont parfois impressionné. Mais son manque de justesse et d’efficacité dans les derniers mètres a souvent frustré. Ses 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 n’ont sans doute pas suffi pour s’assurer une place dans le groupe de Pierre Sage.