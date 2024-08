Noah Sadiki à l'OL, un énorme revirement ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Tanner Tessmann, l’OL souhaite encore renforcer son milieu de terrain et dans cette optique, les dirigeants lyonnais ont jeté leur dévolu sur Noah Sadiki. Mais la piste se complique sérieusement.

Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est vivement critiqué et Pierre Sage a lui aussi dressé un constat préoccupant de ce secteur de jeu après les défaites contre Rennes et Monaco. Le coach de l’OL veut du changement à ce poste, et il a été attendu avec l’arrivée de l’international espoirs américain Tanner Tessmann en provenance de Venise et avec le probable départ à Everton du flop Orel Mangala. Pour conclure ce mercato en beauté, Lyon espère finaliser l’arrivée de Noah Sadiki, jeune milieu défensif de 19 ans très prometteur de l’Union Saint-Gilloise.

Sadiki après Tessmann, l'OL en route vers le doublé ! https://t.co/mmTSDib82E — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2024

L’optimisme était plutôt de mise pour que ce dossier aboutisse sur les bases d’un transfert à environ 6 ME mais ces dernières heures, la situation a évolué. A en croire les informations de Foot Mercato, le dossier Noah Sadiki s’est considérablement refroidi à tel point que le deal pourrait tomber à l’eau. Le média spécialisé affirme que le club belge a subitement revu ses prétentions à la hausse, ce qui a fortement déplu à l’état-major de l’Olympique Lyonnais, qui se demandait ces dernières heures s’il fallait poursuivre ses efforts pour faire venir Sadiki ou bien laisser tomber. De son côté, Sacha Tavolieri a apporté des précisions puisque le journaliste belge affirme que ce sont de nouveaux intermédiaires qui compliquent les choses.

L'OL est échaudé mais veut toujours Sadiki

« Alors que les négociations avançaient activement sur la base d’un transfert sec de 6 ME, l’USG a décidé de mettre un intermédiaire dans le dossier qui a réinitialisé les bases du deal. Lyon s’est donc vu refuser une offre de 6 ME ce mardi mais - convaincu par le discours de Noah Sadiki - va faire une nouvelle offre dès demain, ce mercredi. Noah Sadiki veut et va tout faire pour convaincre les dirigeants unionistes de signer à l’OL » affirme le journaliste, qui garde un brin d’optimisme et qui croit qu’un accord peut encore être trouvé. Quoi qu’il en soit, le dossier Sadiki a pris du plomb dans l’aile et il faudra redoubler d’efforts pour conclure son transfert du côté de l’Olympique Lyonnais.