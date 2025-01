Mikautadze, l'OL a une offre historique dans les mains

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Galatasaray ne lâche pas l’affaire et rêve toujours de recruter Georges Mikautadze. Le club turc est prêt à faire du buteur géorgien le joueur le plus cher de son histoire, même si ce dernier veut rester à l’OL.

La lourde blessure de Mauro Icardi a chamboulé les plans de Galatasaray lors de ce mercato hivernal. Le club turc fait désormais du recrutement d’un avant-centre une priorité et la venue d’un joueur à ce poste est d’autant plus urgente que le flou règne autour de l’avenir de Victor Osimhen, prêté par Naples cette saison. Les dirigeants stambouliotes sont obsédés depuis quelques jours par Georges Mikautadze. Le buteur de l’Olympique Lyonnais, recruté au FC Metz pour 20 millions d’euros il y a seulement six mois, fait l’objet d’un intense pressing de la part du club turc… et ce n’est pas fini.

Ce samedi, le média Mynet confirme l’offre de Galatasaray à hauteur de 20 millions d’euros pour s’offrir les services de l’attaquant géorgien, meilleur buteur de l’Euro 2024. Le journal turc apporte une précision importante en révélant que si cette offre venait à être acceptée par l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire de Galatasaray devant Gabriel Sara, qui avait rejoint le club turc pour 18 millions d’euros l’été dernier en provenance de Norwich. Habitué à faire venir des joueurs en fin de carrière pour de faibles indemnités de transfert par le passé, Galatasaray n’hésite plus désormais à proposer de grosses sommes pour faire venir des joueurs dans la force de l’âge et a bien l’intention de faire le forcing pour faire plier l’OL et Georges Mikautadze, indique Mynet.

Galatasaray reste focus sur Mikautadze

Le média confirme qu’une offre à 18 millions d’euros a récemment été refusée par Lyon, mais ignore si John Textor a repoussé la dernière proposition à hauteur de 20 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, Georges Mikautadze n’est pas dans une optique de changer de club lors de ce mercato hivernal. Il y a quelques jours, le buteur géorgien a confirmé qu’il n'avait pas envie de partir six mois seulement après son arrivée en provenance de Metz. De quoi rassurer les supporters lyonnais, qui comptent sur le numéro 69 de l’OL pour prendre la relève d’Alexandre Lacazette la saison prochaine dans la capitale des Gaules même si en Turquie, on refuse de dire son dernier mot pour le moment.