Mikautadze et l'OL, ces rumeurs sont inquiétantes

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Georges Mikautadze suscite bien des convoitises en ce mercato hivernal. Galatasaray a dégainé une première offre, mais le club turc n’est pas le seul à se pencher sur la situation du buteur géorgien de l’OL.

En très grande forme en cette fin d’année 2024, Georges Mikautadze s’impose comme un titulaire en puissance à l’Olympique Lyonnais. Il est encore trop tôt pour dire que l’international géorgien a délogé Alexandre Lacazette mais pour Pierre Sage, l’ancien Messin est plus qu’un remplaçant désormais. Auteur de 7 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison, Georges Mikautadze monte en puissance et cela n’a pas échappé à plusieurs écuries qui rêvent de le recruter lors de ce mois de janvier. Galatasaray, qui cherche à combler la blessure de Mauro Icardi et le potentiel départ de Victor Osimhen, est sur les rangs et a déjà proposé 17 millions d’euros à l’OL.

Une offre rejetée par le board lyonnais, qui n’est pas vendeur et surtout pas à ce prix-là. Mais ce dossier risque d’agiter le mercato de l’Olympique Lyonnais durant tout le mois de janvier car selon les informations de Foot Mercato, le club turc n’est pas le seul sur les rangs pour s’attacher les services du « Roi Georges » comme il est affectueusement surnommé dans la capitale des Gaules. Le média spécialisé révèle que le Bayer Leverkusen et Everton sont également très intéressés par Georges Mikautadze et devraient se manifester durant ce mois de janvier pour tenter de le recruter.

Mikautadze veut rester à l'OL

Les dirigeants anglais et allemands ont pris la température auprès du joueur et savent que l’OL a besoin de vendre afin de se conformer aux exigences de la DNCG en fin de saison. De quoi nourrir l’inquiétude des supporters lyonnais, pour qui un départ de l’ancien Messin six mois après son arrivée pour 20 millions d’euros serait un message terrible envoyé par John Textor. L’avis du joueur sera néanmoins crucial et selon Foot Mercato et le site Olympique et Lyonnais, Georges Mikautadze n’a aucunement l’intention de faire ses valises. Le joueur a fait un choix fort l’été dernier en rejoignant son club de coeur plutôt que l’AS Monaco, et il n’a pas du tout l’intention de partir dès le mois de janvier.

Reste maintenant à voir comment vont réagir les dirigeants de l’OL en cas d’offre à 25 millions d’euros ou plus, notamment de la part d’Everton ou du Bayer Leverkusen, des clubs plus bankables que Galatasaray. Et surtout pourquoi toutes ces rumeurs sortent en même temps, ce qui ressemble à tout sauf au hasard, Fabrizio Romano ayant eu visiblement eu des infos concordantes sur le cas Mikautade.