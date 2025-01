Mauvaise nouvelle pour ce flop historique de l'OL

Acheté définitivement par l'OL pour 35 millions d'euros l'été dernier, Orel Mangala a pourtant pris la direction de l'Angleterre cette saison. Le Belge a progressé au fil des matchs avec Everton. Cependant, son avenir a basculé en quelques jours.

Au moment où John Textor cherche à remplir les caisses de l'Olympique Lyonnais, le transfert d'Orel Mangala revient inévitablement à la surface. Le milieu de terrain belge était arrivé à Lyon en janvier 2024 sous la forme d'un prêt payant. Malgré 6 mois en demi-teinte, la direction lyonnaise a validé son transfert définitif l'été dernier. Une opération très onéreuse puisque l'OL a payé plus de 35 millions d'euros en tout à Nottingham Forest, soit le transfert le plus cher de l'Histoire du club rhodanien. Toutefois, mal intégré dans le onze de Pierre Sage, Mangala a été prêté à Everton cette saison. Au sein d'une équipe en difficulté sportive, il a su tirer son épingle du jeu en Premier League.

De quoi faire miroiter une belle vente à l'OL et ainsi rembourser une partie de l'investissement initial. Néanmoins, ce plan a volé en éclats au cours des dernières heures. En effet, Everton a annoncé la grave blessure d'Orel Mangala. Le milieu belge a été touché au genou lors du dernier match de son club à Brighton samedi dernier. Même s'il a réussi à finir la rencontre, le diagnostic médical a été sans appel quelques jours plus tard. Mangala s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou selon le communiqué publié par Everton.

We can confirm injury updates to Orel Mangala and Dominic Calvert-Lewin. 🔵