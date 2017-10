OL : Agression au cutter, deux supporters lyonnais à l’hôpital

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Deux supporters lyonnais venus en indépendants voir le match de leur équipe à Everton ont passé la soirée et la nuit à l’hôpital ce jeudi.

Plusieurs fans de l’OL ont été pris à partie alors qu’ils passaient devant un pub aux abords de Goodison Park. La rencontre a très mal tourné et des coups ont été échangés. Deux des supporters lyonnais ont du être emmenés à l’hôpital. L’un pour de multiples coups reçus, l’autre pour une entaille au cutteur au niveau du cou, ce qui aurait bien évidemment pu être très grave.

Le Progrès explique que les responsables de la sécurité de l’OL espèrent un retour des deux hommes sur Lyon dans la journée de vendredi. Un événement qui vient ternir un beau déplacement pour les fans rhodaniens, venus à Everton pour mettre de l’ambiance et découvrir la ville de Liverpool, et qui sont repartis avec la victoire et beaux souvenirs en dehors de cet incident.