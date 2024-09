Matic rêve de se barrer de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arrivé en janvier dernier à l'Olympique Lyonnais, Nemanja Matic se verrait bien retrouver la Premier League dès le mercato hivernal.

Le passage de Nemanja Matic en France a beaucoup de mal à convaincre. Si ses qualités sont indéniables, l’expérimenté milieu de terrain souffre face à la puissance de certains joueurs du championnat de France, et n’a plus à 36 ans le rythme pour tenir le cap pendant 90 minutes. Contre Marseille ce dimanche, il est sorti exténué à 10 minutes de la fin, mais surtout, l’ancien de Manchester United ne parvient pas à peser sur le jeu comme il avait pu le faire la saison dernière. Parti de Rennes seulement six mois après son arrivée après des problèmes internes avec le club breton, Matic avait réussi à rebondir à l’OL grâce au gros contrat offert par John Textor. Malgré une acclimatation qui semblait mieux partie, le Serbe ne rêve que d’une chose : retourner en Premier League pour y terminer sa carrière.

Matic veut partir, que va dire l'OL ?

C’est ce que révèle The Mirror, pour qui Nemanja Matic va se proposer aux clubs anglais dès le mois de janvier pour se trouver une porte de sortie afin de quitter rapidement l’OL. Pourtant, cet été, il a eu des contacts avec des clubs d’Arabie Saoudite, mais n’y a pas donné suite, la fin de saison vécue avec Lyon lui ayant donné envie de poursuivre l’aventure. La donne risque donc d’être différente cet hiver avec la perspective de rejoindre un club anglais. Il reste à savoir quelle sera la position de l’OL, qui peut économiser un gros salaire mais perdrait aussi un titulaire d’expérience au coeur d’une saison rythmé par un calendrier joignant la Ligue 1 et l’Europa League. Matic est sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2026, et la perspective de le voir aller au bout de son engagement peut aussi faire craindre que sa dernière saison soit très compliquée, étant donné qu’il aura alors 37 ans.