Matic à l'OL jusqu'en 2026, le coup de sang

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Annoncé sur le départ, Nemanja Matic est courtisé par plusieurs clubs dont l'Olympique Lyonnais mais aussi par le Beşiktaş. Malgré la réticence du Stade Rennais à renforcer un concurrent en Ligue 1, le Serbe est tout proche de rejoindre Lyon.

Désireux de quitter le Stade Rennais le plus rapidement possible, Nemanja Matic est depuis bien longtemps en contacts avancés avec l'OL. Toutefois, le club breton qui a recruté Azor Matusiwa pour remplacer le Serbe, ne souhaite visiblement pas permettre à un concurrent de se renforcer et a longtemps freiné. Le journaliste de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio soulignait récemment que Beşiktaş avait pris les devants dans ce dossier, laissant entendre que ce bras de fer allait être perdu par Lyon. Dans cette optique, il y a même eu une réunion entre les dirigeants de Beşiktaş et ceux du Stade Rennais. Mais à en croire les derniers renseignements de l'informateur italien Nicolò Schira, Matic n'a pas été convaincu et a fait un choix définitif qui doit être encore validé par son club actuel. Le joueur de 35 ans est prêt à rejoindre les Gones affirme désormais en choeur la presse italienne.

Lyon grille la politesse au Beşiktaş pour Matic

Les rebondissements dans le dossier de Nemanja Matic sont décidément nombreux mais ces révélations ont de quoi surprendre, sachant que Rennes n'a jamais laissé transparaitre le moindre accord financier pour le moment. Mais l'OL aurait donc su trouver les arguments convaincants pour boucler ce dossier qui traine depuis plus de trois semaines. Ce serait alors un renfort important pour le club rhodanien qui manque cruellement d'expérience dans son milieu de terrain. Des premières sources en provenance de Rennes évoquent pourtant un étonnement au sujet de cette information. Certes, Matic est sur le départ, mais les dirigeants bretons n'ont pour le moment trouvé aucun accord définitif, et estiment qu'ils ont encore une semaine pour recevoir une belle offre capable de sortir la tête haute de ce dossier.