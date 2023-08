Matheus Nascimento vendu 18 ME, l’OL c'est fini

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Au début du mois d’août, les rumeurs autour d’un possible transfert de Matheus Nascimento à l’OL se sont intensifiées, la pépite de Botafogo ayant fait le voyage à Lyon au côté du propriétaire américain John Textor.

A seulement 19 ans, Matheus Nascimento est déjà l’une des sensations de Botafogo au Brésil. Le jeune avant-centre d’1m82 n’a pas des statistiques incroyables avec seulement 3 buts et 1 passe décisive en 17 matchs cette saison au Brésil, mais son talent ne fait aucun doute pour de nombreux scouts européens. John Textor est d’ailleurs persuadé du potentiel énorme de Matheus Nascimento, qu’il a ramené à Londres pour assister au match amical entre Crystal Palace et l'Olympique Lyonnais puis à Lyon.

Nascimento dans le viseur de Nottingham Forrest

Nascimento a assisté à l’entraînement des hommes de Laurent Blanc et à ce moment, tout portait à croire qu’il allait signer à Lyon à court ou moyen terme (cet été ou cet hiver). John Textor a beau être le propriétaire de Botafogo et de l’OL, l’homme d’affaires américain en peut toutefois pas faire de miracle. Avec les contraintes de la DNCG quant à la masse salariale et aux indemnités de transfert du club rhodanien, l’Olympique Lyonnais est dans l’incapacité de se placer sur un tel joueur.

🚨 Matheus #Nascimento est arrivé à Lyon avec John #Textor ! 👀



Affaire à suivre ⏳



(cocotolisso69 sur tiktok) pic.twitter.com/vNordrTskL — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 ❤️💙 (@gonesworld) August 6, 2023

C’est ainsi que d’après les informations du Sun, la situation de Nascimento pourrait évoluer et l’OL va rater le train. Nottingham Forrest est notamment intéressé par la pépite brésilienne et a fait une première offre à hauteur de 15 millions de livres soit près de 18 millions d’euros. L’objectif du club anglais est de recruter Nascimento cet été avant de le prêter un an sans option d’achat à l’Olympiakos, club également détenu par le patron de Nottingham Forrest, Evangelos Marinakis.

Textor aimerait le faire venir à Crystal Palace

Cela ne surprendra personne, un autre club anglais est dans la course pour signer la pépite de Botafogo et il s’agit… de Crystal Palace, dont John Textor est l’un des actionnaires. L’idée pour le boss de l’OL est peut-être de faire transiter Nascimento par Crystal Palace avant un possible transfert à Lyon d’ici quelques années lorsque la situation économique des Gones sera meilleure. En attendant, les supporters lyonnais peuvent oublier le joueur de Botafogo, tout du moins à court terme.