Manchester City accélère pour Barcola, le PSG tremble

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du PSG depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola est également une piste de plus en plus sérieuse de Manchester City, qui a contacté l’OL pour évoquer l’avenir de l’international espoirs français.

Après avoir perdu Castello Lukeba, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais vont devoir batailler pour conserver Bradley Barcola dans leur effectif d’ici la fin du mercato. On le sait, l’attaquant de 20 ans est l’une des priorités de Luis Campos pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a déjà formulé plusieurs offres dont la dernière était supérieure à 30 millions d’euros pour l’attaquant de l’OL.

Fresh contact between Manchester City #MCFC and Olympique Lione #OL for Bradley #Barcola. He’s one of the City’s target 🎯 — Gianluigi Longari (@Glongari) August 11, 2023

Pour le moment, John Textor tient bon mais ces prochains jours, la pression va s’accentuer. Et pour cause, le PSG n’est pas le seul club sur les rangs. Après avoir perdu Riyad Mahrez, Manchester City est prêt à passer à l’offensive pour s’attacher les services de Bradley Barcola. Le club de Pep Guardiola, en passe de recruter Lucas Paqueta pour plus de 100 millions d’euros, a également l’intention de mettre le turbo sur le dossier de l’attaquant français de l’OL.

Manchester City veut Bradley Barcola

D’après les informations du journaliste Gianluigi Longari, Manchester City et Lyon ont échangé au cours des dernières heures. « Barcola est l’une des cibles de City » affirme le journaliste de TV Dello Sport. Autant dire que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir s’activer s’ils veulent rafler la mise et offrir Bradley Barcola à leur entraîneur Luis Enrique. Pour rappel, le coach du PSG s’est déjà entretenu avec l’attaquant lyonnais de 20 ans et l’a convaincu de rejoindre la capitale française.

Barcola imite Lukeba, il exige de quitter l’OL ! https://t.co/eFULYCoup8 — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2023

Nul doute en revanche que si Manchester City met le turbo pour le recruter, Bradley Barcola pourrait se laisser tenter par la perspective de rejoindre le champion d’Angleterre en titre malgré une concurrence démentielle avec Bernardo Silva, Jack Grealish ou encore Phil Foden à son poste. De son côté, l’OL pourrait profiter de cette belle concurrence entre le PSG et l’OL pour faire monter les enchères alors que le prix de 50 millions d’euros a parfois été évoqué au cours des dernières semaines.