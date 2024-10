Malick Fofana trop fort pour l'OL, il craint le pire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur de deux buts et une passe décisive contre les Glasgow Rangers jeudi soir en Europa League (1-4), Malick Fofana a livré son match le plus abouti depuis sa signature à l’OL. Une formidable nouvelle pour les supporters lyonnais, mais aussi une source d’inquiétude dans l’optique du mercato.

Recruté pour 20 millions d’euros en provenance de La Gantoise en janvier dernier, Malick Fofana n’a toujours pas explosé à l’Olympique Lyonnais… mais ça ne saurait tarder. Titulaire contre les Glasgow Rangers jeudi soir à un poste d’ailier gauche qui lui convient à merveille, l’international espoirs belge a livré un véritable récital. Auteur de deux buts et une passe décisive en Ecosse, Malick Fofana a hérité de la meilleure note dans les colonnes de L’Equipe, qui lui a attribué un 8/10 largement mérité.

« Titulaire pour la 3e fois seulement de la saison, la puce belge a réalisé une première période de grande facture en étant impliqué sur les trois buts de son équipe. Il a inscrit le premier (10e), a donné le deuxième à Lacazette après une interception d'une mauvaise passe en retrait de Barron (19e) et il est à l'avant-dernière passe sur le 3e marqué par son capitaine (45e+ 1). Il inscrit un doublé sur un service parfait de Cherki (55e) » a souligné le quotidien national. Malick Fofana ne doit plus sortir du onze de départ de l’Olympique Lyonnais et ce n’est certainement pas Grégoire Margotton qui va dire le contraire.

Le départ de Fofana fait déjà trembler l'OL

Grand sympathisant du club rhodanien, le commentateur de TF1 a apprécié la performance de l’attaquant belge jeudi soir. Mais son talent est si immense que l’ancienne voix de la Ligue 1 sur Canal+ se demande déjà comment l’OL va bien pouvoir faire pour le garder à long terme. « Profitons du talent Malick Fofana. Notre Ligue 1 sera bientôt trop petite pour lui » a publié le présentateur de Téléfoot, épaté par le niveau de jeu de Malick Fofana, et qui espère que l’Olympique Lyonnais parviendra à conserver son grand espoir belge plusieurs années, avant de le voir certainement filer en Angleterre ou ailleurs pour une grosse somme d’argent.

Les supporters de l’OL ne veulent sans doute pas y penser ce vendredi, préférant se remémorer son match parfait contre les Glasgow Rangers. Reste maintenant à voir si Pierre Sage fera de nouveau de Malick Fofana un titulaire contre Nantes dimanche avant la trêve internationale, ou s’il continuera sur sa ligne de conduite avec une importante rotation dans le secteur offensif alors que Zaha, Behrama ou encore Orban et Mikautadze étaient sur le banc en Ecosse.