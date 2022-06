Malacia arrive à Lyon, accord Lyon-Feyenoord !

Les négociations entre l'Olympique Lyonnais et Feyenoord ont rapidement avancé ce samedi, au point que Fabrizio Romano annonce un accord total pour le transfert de Tyrell Malacia à l'OL.

Ce samedi matin, l’Olympique Lyonnais avait fait savoir, dans Le Progrès, qu’il n’y avait toujours pas d’accord avec le club néerlandais où évolue Tyrell Malacia. Mais visiblement tout a changé ces dernières heures. Le spécialiste italien du mercato indique que l’accord est désormais total entre Jean-Michel Aulas et ses collègues néerlandais concernant la venue du défenseur international de 22 ans. Tyrell Malacia, qui s’était déjà entendu avec l’OL, va rapidement rejoindre l’effectif de Peter Bosz, le latéral gauche devant signer un contrat qui fera de lui un joueur de Lyon jusqu’en 2027. Pour parvenir à ce transfert tant attendu, le président lyonnais aurait accepté de verser 15 millions d’euros à Feyenoord, pour un joueur qui était aussi convoité par Manchester United. Afin de remplacer Malacia, les responsables néerlandais pensent à Ian Maatsen, le défenseur de Chelsea.

Deal completed for Tyrell Malacia to join OL, as revealed yesterday. Full agreement between clubs for €15m fee, permanent deal from Feyenoord. Five year deal agreed with Malacia. Here we go. 🚨🔴🔵 #OL



Feyenoord are closing Ian Maatsen deal with Chelsea as replacement. #CFC pic.twitter.com/xMGezfdZwi