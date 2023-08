Maitland-Niles à l'OL, Textor a fait une folie

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Surveillé par la DNCG, l'Olympique Lyonnais n'est pas libre de dépenser comme il le souhaite sur le marché des transferts. Toutefois, les Gones vont faire un gros effort pour signer Maitland-Niles.

Après les recrutements de Clinton Mata et de Skelly Alvero, l'OL a besoin de signer d'autres joueurs. Néanmoins, Lyon doit faire attention car sa masse salariale est encadrée par la DNCG. Les dépenses doivent donc être intelligentes et réfléchies. En quête d'un milieu de terrain à vocation défensive, l'OL a trouvé son bonheur. Comme le rapporte la presse anglaise, Ainsley Maitland-Niles va prochainement s'engager avec Lyon pour une durée de 4 ans. Libre de tout contrat depuis son départ d'Arsenal, le joueur de 25 ans n'était pas dans les plans de Mikel Arteta. L'international anglais (5 sélections) arrive donc libre chez les Gones, pour un transfert gratuit qui va assurément ne pas plomber les finances lyonnaises. Cependant, le salaire du milieu de terrain reste très important et démontre que l'OL n'hésite pas à mettre le prix fort si besoin.

L'OL craque et dépense sans compter pour son joyau anglais

Le média Football Insider rapporte que Maitland-Niles a reçu de nombreuses propositions avec des offres très alléchantes. Celle de l'OL a forcément été généreuse pour faire craquer l'ancien Gunners. Sky Sports évoque un contrat de quatre ans, avec un salaire copieux à la clé, et une signature en début de semaine prochaine après son arrivée à Lyon. Malgré un manque de temps de jeu à Londres, le milieu a toujours gardé une très belle popularité auprès des clubs européens. Lyon espère que Maitland-Niles sera un pion décisif dans l'objectif de retourner en coupe d'Europe. Prêté à West Bromwich Albion, l’AS Rome et à Southampton les trois dernières saisons, l'Anglais va chercher la sérénité à l'OL mais visiblement, le chèque va avec puisqu'il a été suffisamment gros pour le convaincre de signer en Ligue 1. Sans connaître le montant exact de son salaire, Maitland-Niles sera probablement l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif lyonnais cette saison.