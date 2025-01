Luiz Henrique s'engage en Russie jusqu'en 2029 (officiel)

Dans un communiqué, le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg a officialisé la signature de Luiz Henrique, l'attaquant international brésilien de Botafogo. L'Equipe avait annoncé dimanche que le prix de ce transfert, à savoir 33 millions d'euros, ira dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. Une info qui n'est pas confirmée par les champions de Russie.

Welcome to Zenit Luiz Henrique!



The Brazilian winger joins us from @Botafogo on a 4-year-deal with the option of a further year.



Artur moves in the opposite direction, with Wendel joining the Rio de Janeiro club at the end of this #RPL season. pic.twitter.com/CWtFqadKxH