Un coach « ‍anti-Deschamps ‍», Sage fait le bonheur de l'OL

Par Corentin Facy

Lundi soir, Pierre Sage a accordé une longue interview à RMC. Durant celle-ci, l’entraîneur de l’OL a fait preuve d’une totale franchise sur un ton rafraichissant, aux antipodes des conférences de presse de Didier Deschamps.

Invité de l’After Foot sur RMC lundi soir, Pierre Sage a livré une longue interview qui a fait le bonheur des supporters de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que l’entraîneur de 45 ans n’a éludé aucun thème, répondant sur tous les sujets chauds du début de saison de l’OL, de Rayan Cherki à Wilfried Zaha en passant par Alexandre Lacazette ou John Textor. Une véritable bouffée d’air frais quand on sait que de nos jours, les interviews et les conférences de presse de certains entraîneurs ressemblent plutôt à des somnifères. L’exemple le plus criant est sans doute celui de Didier Deschamps, qui manie parfaitement la langue de bois pour ne pas trop en dire devant les médias, quitte à être un peu ennuyant pour ses interlocuteurs. Réagissant à l’entretien de Pierre Sage, le consultant Kevin Diaz a justement évoqué cette comparaison.

« On a entendu cette interview de Pierre Sage juste après la trêve internationale, durant laquelle on a entendu Didier Deschamps nous dire absolument rien en conférence de presse. Un anti-Deschamps ? C’est exactement ça, et ça prouve que la sincérité reste le meilleur moyen de communiquer. Il a dit des choses fortes, on est plus habitués. Il dit des choses avec un tel flegme et une telle sincérité que même Zaha ne peut pas lui reprocher ce que Pierre Sage a dit sur lui car c’est la vérité. Il n’a botté en touche sur aucune question, c’est toute cette vague d’entraîneur qui arrive en Ligue 1 sur les dernières années, c’est rafraichissant » s'est enthousiasmé le consultant, avant de poursuivre.

Pierre Sage fait l'unanimité après son interview sur RMC

« C’est un coach anti-football d’avant. Pierre Sage comme Franck Haise ou d’autres n’ont pas été des grands joueurs de haut niveau, ça les ramène à une forme d’humilité envers les joueurs, les journalistes et les supporters » a commenté le consultant de l’After Foot, ravi de voir qu’en Ligue 1, certains journalistes se lâchent face aux micros et ne se cachent pas pour expliquer leurs choix et leur philosophie. Ce n’est pas la première fois, mais Pierre Sage a encore marqué de gros points auprès des médias et des supporters avec une communication à la fois sincère et parfaitement maîtrisée.